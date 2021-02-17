Авто, мото, байк. Подробности столкновения в Приморском районе

3 августа в отдел полиции по Приморскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 2-ом километре автодороги Нефтебаза – Ижма.
По имеющимся данным, 55-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Renault», при совершении обгона допустила столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоциклом. От удара мототранспортное средство отбросило на велосипед под управлением 51-летнего пенсионера.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждении и был доставлен в лечебное учреждение.
Установлено, что водитель мотоцикла находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, право на управление транспортными средствами у него отсутствовало.
В отношении водителей автомобиля и мототранспорта возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе по части 2 статьи 12.24 КоАП за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего (санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч рублей или лишения права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет). Кроме этого, за повторное нахождение за рулем транспортного средства в состоянии опьянения будет решаться вопрос о привлечении водителя мотоцикла к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».