Рецидивист из Шенкурского района за попытку надругаться над мальчиком получил 14 с половиной лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против половой свободы личности 51-летнему жителю Шенкурского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (покушение на мужеложство с применением насилия и использованием беспомощного состояния малолетнего потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что 2 декабря 2020 года днем на дороге в лесном массиве в Шенкурском районе осужденный схватил 13-летнего мальчика за капюшон, намереваясь утащить с дороги в лес и там совершить в отношении него насильственные действия сексуального характера. Преодолевая сопротивление подростка, он ударил последнего два раза рукой по голове, но потерпевшему удалось вырваться, убежать и обратиться за помощью.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденный свою вину не признал.
Примечательно, что 1 декабря 2020 года злоумышленник только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Приговором Виноградовского районного суда Архангельской области ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.