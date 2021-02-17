Три мошенника из Котласа скрыли следы преступления путем поджога

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по обвинению трех фигурантов в умышленном уничтожении имущества путем поджога и кражи в особо крупном размере.
Как следует из материалов уголовного дела, преступления были совершены в период с января по май 2020 года.
По версии следствия, двое предпринимателей решили похитить имущество понтонно-мостового парка.
С целью осуществления замысла они нашли подельника из числа своих работников, который за определенную плату проник в офисное помещение организации в городе Котласе, откуда похитил необходимые документы, после чего с целью сокрытия следов преступления совершил поджог здания.
Сумма ущерба составила порядка десяти миллионов рублей. Огнем была уничтожена не только сама постройка, но и находившиеся в ней несколько старинных икон, офисная мебель, а также автомобиль.
В дальнейшем, используя похищенные документы, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи понтонно-наплавного моста, причинив тем самым ущерб в размере более пятнадцати с половиной миллионов рублей.
Использовать похищенное имущество они намеревались для организации переправы в городе Архангельске с целью получения дальнейшей прибыли.
Также фигуранты обвиняются в организации еще одного поджога. Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2020 года с целью оказания давления на своего конкурента по аналогичной схеме был совершен поджог складского помещения, находящегося в городе Северодвинске. Огнем было уничтожено дорогостоящее специализированное оборудование и прочее имущество. Сумма причиненного ущерба составила более шести миллионов рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Обвинительное заключение утверждено Прокуратурой Архангельской области. Точку в данном уголовном деле предстоит поставить суду.