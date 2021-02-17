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Три мошенника из Котласа скрыли следы преступления путем поджога

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по обвинению трех фигурантов в умышленном уничтожении имущества путем поджога и кражи в особо крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, преступления были совершены в период с января по май 2020 года.

По версии следствия, двое предпринимателей решили похитить имущество понтонно-мостового парка.

С целью осуществления замысла они нашли подельника из числа своих работников, который за определенную плату проник в офисное помещение организации в городе Котласе, откуда похитил необходимые документы, после чего с целью сокрытия следов преступления совершил поджог здания.

Сумма ущерба составила порядка десяти миллионов рублей. Огнем была уничтожена не только сама постройка, но и находившиеся в ней несколько старинных икон, офисная мебель, а также автомобиль.

В дальнейшем, используя похищенные документы, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи понтонно-наплавного моста, причинив тем самым ущерб в размере более пятнадцати с половиной миллионов рублей.

Использовать похищенное имущество они намеревались для организации переправы в городе Архангельске с целью получения дальнейшей прибыли.

Также фигуранты обвиняются в организации еще одного поджога. Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2020 года с целью оказания давления на своего конкурента по аналогичной схеме был совершен поджог складского помещения, находящегося в городе Северодвинске. Огнем было уничтожено дорогостоящее специализированное оборудование и прочее имущество. Сумма причиненного ущерба составила более шести миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Обвинительное заключение утверждено Прокуратурой Архангельской области. Точку в данном уголовном деле предстоит поставить суду.

  

03 август 15:55 | : Происшествия

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