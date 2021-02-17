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В Вельском районе мотоциклист сбил девчушку и пытался скрыться

2 августа в полицию Вельского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на улице Центральной в селе Пежма.


По имеющимся данным, 37-летний мужчина, управляя мотоциклом «Минск», совершил наезд на ребенка 2015 года рождения, которая в сопровождении матери шла вдоль проезжей части. Девочка с различными травами была госпитализирована. Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.


Установлено, что право на управление транспортными средствами у него отсутствовало, мототранспортное средство не зарегистрировано.


В отношении мужчины составлены административные протоколы, в том числе по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). В зависимости от тяжести причиненных потерпевшей травм, злоумышленник может быть привлечен и к уголовной ответственности.


 

03 август 11:03 | : Происшествия

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