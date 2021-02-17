Доцент САФУ Оксана Чупрова снова осталась на свободе

Северодвинский городской суд вынес приговор по второму делу о мздоимстве со студентов в отношении доцента юрфака САФУ Оксаны Чупровой. И опять условно – 5 лет с испытательным сроком на 3 года.
Об этом сообщил участник «Вольного дела» ИА «Беломорканал» с ссылкой на собственные источники.
На этот раз преподавателю вменялись шесть эпизодов взяточничества, когда она помогала студентам-заочникам за деньги сдать госэкзамены по заранее оговоренным номерам билетов. Суммы колебались от 15 до 36 тысяч рублей.
Ранее наблюдатели полагали, что по второму делу Чупровой грозит реальный срок.
Напомним, по первому аналогичному делу доцент тоже отделалась условным сроком - 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
О чем можно с уверенностью сказать – у дамы с преподавательской деятельностью покончено навсегда. Возможно, и с юриспруденцией.