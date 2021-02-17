Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Доцент САФУ Оксана Чупрова снова осталась на свободе

Северодвинский городской суд вынес приговор по второму делу о мздоимстве со студентов в отношении доцента юрфака САФУ Оксаны Чупровой. И опять условно – 5 лет с испытательным сроком на 3 года.

Об этом сообщил участник «Вольного дела» ИА «Беломорканал» с ссылкой на собственные источники.

На этот раз преподавателю вменялись шесть эпизодов взяточничества, когда она помогала студентам-заочникам за деньги сдать госэкзамены по заранее оговоренным номерам билетов. Суммы колебались от 15 до 36 тысяч рублей.

Ранее наблюдатели полагали, что по второму делу Чупровой грозит реальный срок.

Напомним, по первому аналогичному делу доцент тоже отделалась условным сроком - 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

О чем можно с уверенностью сказать – у дамы с преподавательской деятельностью покончено навсегда. Возможно, и с юриспруденцией.

03 август 07:07 | : Происшествия

Главные новости


Нам ответили: В Первой горбольнице Архангельска грядут серьезные кадровые перемены
SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (27)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20