Шенкурский кошмар: в дыму пожара погиб инвалид

Сегодня в 3:31 в службу 112 позвонила жительница Шенкурска и сообщила, что в её доме в соседней квартире на улице Богового произошёл пожар.
На адрес выехало отделение огнеборцев из 59-й пожарной части Шенкурска, по тревоге был поднят резерв. К приезду пожарных мужчина уже погиб: отравление дымом оказалось смертельным.
Все жители 2-этажного деревянного дома вышли на улицу самостоятельно, одна женщина в квартире 2-го этажа оказалась отрезанной от лестничного марша, который полностью заволокло дымом. Пожарные помогли ей спуститься из окна по трёхколенной лестнице.
В результате пожара в квартире, где проживал мужчина-инвалид, полностью повреждена мебель, обгорели стены. Квартира выше этажом и подъезд закопчены дымом.
По предварительной причине к пожару привела неосторожность погибшего мужчины при курении.