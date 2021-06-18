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Шенкурский кошмар: в дыму пожара погиб инвалид

Сегодня в 3:31 в службу 112 позвонила жительница Шенкурска и сообщила, что в её доме в соседней квартире на улице Богового произошёл пожар.

На адрес выехало отделение огнеборцев из 59-й пожарной части Шенкурска, по тревоге был поднят резерв. К приезду пожарных мужчина уже погиб: отравление дымом оказалось смертельным.

Все жители 2-этажного деревянного дома вышли на улицу самостоятельно, одна женщина в квартире 2-го этажа оказалась отрезанной от лестничного марша, который полностью заволокло дымом. Пожарные помогли ей спуститься из окна по трёхколенной лестнице.

В результате пожара в квартире, где проживал мужчина-инвалид, полностью повреждена мебель, обгорели стены. Квартира выше этажом и подъезд закопчены дымом.

По предварительной причине к пожару привела неосторожность погибшего мужчины при курении.

 

30 июль 09:53 | : Происшествия

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