2 килограмма наркоты = 15 лет зоны… В Архангельской области пресечен очередной канал сбыта наркотических средств

В Архангельске сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечен межрегиональный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ задержан житель г. Архангельска, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
По версии следствия наркодилер, из корыстных побуждений 21 июля 2021 года в Курской области у неустановленного лица получил бесконтактным способом для дальнейшего незаконного сбыта наркотическое средство массой около 2 килограммов, которое с указанной целью начал хранить при себе. Злоумышленник намеревался расфасовать наркотическое средство для удобства незаконного его сбыта и найти на него покупателей, которым сбыть это наркотическое средство бесконтактным способом.
При передвижении на автомобильном транспорте по маршруту Курск-Москва-Котлас злоумышленника задержали сотрудники Регионального управления ФСБ по Архангельской области. Общий вес изъятых наркотических средств составил около 2 килограмм.
Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Молодому человеку за совершённое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.