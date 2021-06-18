В Архангельске пенсионер угорел в погребе родного гаража

Вчера вечером в погребе в гаражном кооперативе, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске, жительницей областного центра обнаружено тело 71-летнего супруга. Предварительная причина его смерти- отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, пенсионер погиб при протапливании погреба.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.