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В Архангельске пенсионер угорел в погребе родного гаража

Вчера вечером в погребе в гаражном кооперативе, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске, жительницей областного центра обнаружено тело 71-летнего супруга. Предварительная причина его смерти- отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пенсионер погиб при протапливании погреба.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

29 июль 10:08 | : Происшествия

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