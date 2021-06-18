Опрокинул каракат и утонул. В Поморье продолжают гибнуть люди на воде

Вчера ночью поступило сообщение о том, что в Мезенской губе в Белом море во время шторма перевернулась моторная лодка, в которой находилось три рыбака. Одному из мужчин удалось спастись, тело 52-летнего жителя Мезенского района извлечено из воды, 38-летнего рыбака разыскивают как без вести пропавшего.
В Холмогорском районе при очевидных обстоятельствах в районе деревни Околодок при переправе через реку Пукшеньга произошло опрокидывание вездехода (караката), в результате чего утонул 59-летний уроженец Мурманской области.
По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий и по результатам проверок принять процессуальные решения.
Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство взрослых утонули из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности.
На сайте Следственного управления размещена памятка о безопасном поведении на воде, с которой Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: http://arh.sledcom.ru/memo/item/1242596/ .