В Пинежском районе по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в котором погиб человек

26 июля около 14:10 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в поселке Сия Пинежского района.
По имеющимся данным, 53-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Opel», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на женщину-пешехода 1982 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте.
Установлено, что в момент ДТП водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, право на управление транспортными средствами у него отсутствовало.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.