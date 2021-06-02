Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Котласа отравил молодых арендаторов квартиры угарным газом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 74- летнему жителю  города Котласа  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Напомним, что  7 января 2021 года днем в арендованной квартире, расположенной в доме по улице Чкалова в городе Котласе, обнаружены тела 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги, которые скончались от  отравления угарным газом.

Следствием установлено, что обвиняемый заключил устный договор посуточного найма указанной квартиры с  молодым человеком, которого не уведомил о правилах пользования внутриквартирным газовым оборудованием (аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой «NEVA-4511») и о положениях Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Потерпевшие неправильно эксплуатировали указанное оборудование, не обеспечили постоянный приток воздуха, поэтому образовавшийся в результате сгорания газа угарный газ, не уходил в вентиляционный канал, и через некоторое время его концентрация повлекла острое отравление и гибель молодых людей.

В ходе допроса обвиняемый свою вину в части причинения смерти потерпевшим по неосторожности признал полностью.   

27 июль 08:53 | : Происшествия

Главные новости


Дефицит людей как главная проблема Архангельской области
Александр Герштанский. Человек из Пензы и архангельский министр

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (288)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20