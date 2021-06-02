Житель Котласа отравил молодых арендаторов квартиры угарным газом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 74- летнему жителю города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Напомним, что 7 января 2021 года днем в арендованной квартире, расположенной в доме по улице Чкалова в городе Котласе, обнаружены тела 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги, которые скончались от отравления угарным газом.
Следствием установлено, что обвиняемый заключил устный договор посуточного найма указанной квартиры с молодым человеком, которого не уведомил о правилах пользования внутриквартирным газовым оборудованием (аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой «NEVA-4511») и о положениях Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Потерпевшие неправильно эксплуатировали указанное оборудование, не обеспечили постоянный приток воздуха, поэтому образовавшийся в результате сгорания газа угарный газ, не уходил в вентиляционный канал, и через некоторое время его концентрация повлекла острое отравление и гибель молодых людей.
В ходе допроса обвиняемый свою вину в части причинения смерти потерпевшим по неосторожности признал полностью.