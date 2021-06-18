В Коношском районе рабочий ампутировал себе ногу на пилораме

23 июля 2021 года днем на производственной базе индивидуального предпринимателя, расположенной в поселке Коноша, при работе на ленточнопильном станке произошла травматическая ампутация верхней трети голени левой ноги 33-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительной информации, предприниматель разрешил местному жителю воспользоваться оборудованием для распиловки древесины для личных нужд, полагая, что тот умеет пользоваться ленточным станком. Пострадавший, в нарушение правил безопасности, при распиловке доски поставил ногу на оборудование и допустил наезд пилы на конечность.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.