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В Коношском районе рабочий ампутировал себе ногу на пилораме

23 июля 2021 года днем на производственной базе индивидуального предпринимателя, расположенной в поселке Коноша, при работе на ленточнопильном станке произошла травматическая ампутация верхней трети голени левой ноги  33-летнего местного жителя. По данному  факту следственными органами Следственного управления  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, предприниматель разрешил местному жителю воспользоваться оборудованием для распиловки древесины для личных нужд, полагая, что тот умеет пользоваться ленточным станком. Пострадавший, в нарушение правил безопасности, при распиловке доски поставил ногу на оборудование и допустил наезд пилы на конечность.

 

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

 

26 июль 10:09 | : Происшествия

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