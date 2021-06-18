Драма в строительном вагончике поселка Плесецк: русские женщины умирают не от побоев, а с перепоя

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
Следствием и судом установлено, что 11 октября 2020 года днем в помещении хозяйственной пристройки (металлического вагончика) на территории продуктового рынка в поселке Плесецк осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 61-летней потерпевшей, ударил ее кулаком по лицу и нанёс ей не менее 13 ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям. В результате его действий пострадавшей причинена тупая закрытая травма груди, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что указанная травма в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пострадавшей не состоит, так как смерть последней наступила от отравления этиловым спиртом.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде обвиняемый частично признал свою вину и пояснил, что вместе с потерпевшей работал на рынке. Из-за ее отказа угостить его спиртным, нанес той несколько ударов, бил несильно. Через несколько дней от коллег узнал, что потерпевшая скончалась.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.