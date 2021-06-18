Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородку, пытавшуюся продать флейту, мошенники ввели в блуд

В УМВД России по городу Архангельску с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1982 года рождения. Она рассказала стражам порядка, что на одном из сайтов по реализации вещей из рук в руки разместила объявление о продаже музыкального инструмента – флейты. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель, который предложил сразу же оплатить товар и оформить доставку через интернет-сайт, отправив ссылку.

Не заподозрив подвоха, архангелогородка перешла на ресурс, где ввела данные своей банковской карты и коды из входящих смс-сообщений, полагая, что средства поступят на ее счет. Однако, напротив, с карты архангелогородки было списано 17 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась в правоохранительные органы.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обязательно читайте отзывы о сайтах и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Никому не передавайте конфиденциальные данные ваших банковских карт. Берегите свои сбережения!

 

23 июль 14:40 | : Происшествия

Главные новости


Дефицит людей как главная проблема Архангельской области
Александр Герштанский. Человек из Пензы и архангельский министр

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (256)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20