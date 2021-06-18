Архангелогородку, пытавшуюся продать флейту, мошенники ввели в блуд

В УМВД России по городу Архангельску с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1982 года рождения. Она рассказала стражам порядка, что на одном из сайтов по реализации вещей из рук в руки разместила объявление о продаже музыкального инструмента – флейты. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель, который предложил сразу же оплатить товар и оформить доставку через интернет-сайт, отправив ссылку.
Не заподозрив подвоха, архангелогородка перешла на ресурс, где ввела данные своей банковской карты и коды из входящих смс-сообщений, полагая, что средства поступят на ее счет. Однако, напротив, с карты архангелогородки было списано 17 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась в правоохранительные органы.
По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обязательно читайте отзывы о сайтах и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Никому не передавайте конфиденциальные данные ваших банковских карт. Берегите свои сбережения!