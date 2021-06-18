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Северодвинке, продержавшей нерадивых рабочих на крыше до вечера, грозит 5 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении мастера жилищно- эксплуатационного управления, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 127  УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц).

По версии следствия, подозреваемая, будучи недовольной объёмом и интенсивностью выполняемых двумя работниками коммерческой организации работ по уборке крыши, закрыла на ключ единственную дверь, ведущую на крышу, и игнорировала просьбы потерпевших- выпустить их, принудительно удерживала их на крыше до момента прибытия сотрудников полиции.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемая  признала свою вину и пояснила следователю, что таким образом хотела сподвигнуть работников завершить уборку крыши.  

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За незаконное лишение свободы двух человек Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

 

23 июль 11:57 | : Происшествия

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