Северодвинке, продержавшей нерадивых рабочих на крыше до вечера, грозит 5 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении мастера жилищно- эксплуатационного управления, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц).
По версии следствия, подозреваемая, будучи недовольной объёмом и интенсивностью выполняемых двумя работниками коммерческой организации работ по уборке крыши, закрыла на ключ единственную дверь, ведущую на крышу, и игнорировала просьбы потерпевших- выпустить их, принудительно удерживала их на крыше до момента прибытия сотрудников полиции.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.
Подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что таким образом хотела сподвигнуть работников завершить уборку крыши.
Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
За незаконное лишение свободы двух человек Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.