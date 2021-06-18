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Житель Емецка пытался скрыть убийство поджогом дома

1 июня 2021 года после локализации пожара в деревянном доме в селе Емецк обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство  57-летнего хозяина жилища с термическими повреждениями и признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Холмогорскому району, по подозрению в совершении убийства задержан 49-летний местный житель.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал и пояснил следователю, что нанес один удар рукой по голове пенсионера и покинул его дом.

По версии следствия, после совместного употребления спиртных напитков  из-за возникшей ссоры подозреваемый ударил рукой по голове потерпевшего, после чего переместил его на поветь дома и, осознавая, что тот не может самостоятельно передвигаться, устроил поджог. С применением открытого источника огня подследственный воспламенил горючие предметы в помещении коридора и повети и,  предвидя, что в результате поджога погибнет потерпевший и может произойти возгорание близлежащих строений и домов, покинул место преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Подследственному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Следствие ведет Холмогорский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто располагает информацией, которая может помочь следствию в установлении обстоятельств совершенного преступления, обратиться в следственный отдел по номеру телефона (818-30) 3-35-07, моб.8-921-481-62-79.

  

23 июль 08:50 | : Происшествия

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