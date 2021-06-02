Бывшая глава Каргополя предстанет перед судом за квартиры

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы администрации муниципального образования «Каргопольское» Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, бывший глава муниципального образования, желая создать видимость благополучия и приукрасить действительное положение дел в муниципальном образовании, в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2013-2018 гг.» в нарушение требований бюджетного законодательства в период с декабря 2014 по 2015 гг. незаконно приобрела на выделенные в рамках программы денежные средства квартиры, взамен незаселенных жилых помещений в аварийных домах, и предоставила их гражданам, не имеющим права на получение жилья в ходе реализации этой программы, совершив нецелевое расходование бюджетных средств на сумму более 15,5 млн. рублей, чем существенно нарушила интересы муниципального образования.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов контрольно-счетной палаты Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.