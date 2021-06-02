Плесецкая шалунишка украла деньги с карты милого дружка. Ее ждет два года колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой за преступления против собственности 17-летней уроженке Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года в посёлке Савинский несовершеннолетняя осужденная после совместного распития спиртных напитков попросила у знакомого мобильный телефон, чтобы зайти в социальную сеть. Обнаружив, что у потерпевшего на счете имеются денежные средства, осуществила операцию по переводу денежных средств в размере 5500 рублей, указав свой номер телефона, к которому прикреплена ее банковская карта. После чего у спящего потерпевшего похитила мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей, при помощи которого ранее осуществила перевод денежных средств.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Приговором Плесецкого районного суда ей по совокупности приговоров назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.