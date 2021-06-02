Гражданин, устроивший резню в кафе г. Мирный, раскаялся и получил условный срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года вечером у кафе по улице Овчинникова в городе Мирный обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к потерпевшему, вызванной непосредственно произошедшим до этого между ними конфликтом, достал из кармана куртки нож и нанес им удар в область груди потерпевшего. В результате его действий пострадавшему причинено проникающее в левую плевральную и в брюшную полости ранение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и компенсировал причиненный моральный вред. Он пояснил, что ударил в сторону потерпевшего ножом в ходе обоюдной драки.
Приговором Мирнинского городского суда Архангельской области подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.