Трагедия на железной дороге: В Вологодской области погиб человек, переходивший пути

В Вологодской области транспортными полицейскими проводится проверка по факту травмирования гражданина подвижным составом, сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.
В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 529 километре перегона ст. Сухона – ст. Печаткино машинистом грузового поезда применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека.
Выяснено, что мужчина переходил железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов, в месте, не предназначенном для пешеходов. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Мужчина, 1979 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте проводится дальнейшая проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Транспортная полиция напоминает: Основной причиной травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. Никогда не пролезайте под вагонами, не прыгайте из вагона на ходу поезда. При пересечении железнодорожного полотна исключите использование наушников.
Оградите себя и своих близких людей от трагических случайностей, – помните, что железная дорога - зона повышенной опасности!