Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Трагедия на железной дороге: В Вологодской области погиб человек, переходивший пути

В Вологодской области транспортными полицейскими проводится проверка по факту травмирования гражданина подвижным составом, сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 529 километре перегона ст. Сухона – ст. Печаткино машинистом грузового поезда применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека.

Выяснено, что мужчина переходил железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов, в месте, не предназначенном для пешеходов. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Мужчина, 1979 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте проводится дальнейшая проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция напоминает: Основной причиной травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов.  Никогда не пролезайте под вагонами, не прыгайте из вагона на ходу поезда. При пересечении железнодорожного полотна исключите использование наушников.

Оградите себя и своих близких людей от трагических случайностей, – помните, что железная дорога - зона повышенной опасности!

19 июль 14:34 | : Происшествия

Главные новости


Конституционный Суд призвал не разделять коренные народы на «тундровиков» и «горожан»
«Про моего папу». Памяти Ксении Драгунской

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (198)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20