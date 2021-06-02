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В Вельской колонии молодой уголовник воспротивился личному обыску и побил охранников

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего осужденного за кражу, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 28 июня 2021 вечером в ШИЗО ПКТ ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области осужденный отказался выполнять требования сотрудников колонии, прибывших в помещение для проведения личного обыска. Желая воспрепятствовать  законным действиям представителей власти, подозреваемый нанес двум сотрудникам не менее четырех ударов ногами по различным частям тела, причинив им физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

Подозреваемый вину не признал, причины и мотивы своих поступков отказался назвать.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

 

19 июль 13:46 | : Происшествия

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