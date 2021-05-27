Архангельск скорбит. У Светланы Власовой не раскрылся парашют

Вчера при совершении очередного прыжка с парашютом трагически погибла руководитель архангельского военно-патриотического клуба «Орден» Светлана Власова.
В памяти земляков она останется светлым, добрым человеком, посвятившим себя воспитанию таких же добрых и отзывчивых детей, защите семейных ценностей и сохранению традиционных способов работы с молодежью.
По неподтвержденным пока данным, прыжок совершался с новым парашютным комплектом. У основного купола от сильного ветра перекрутило стропы. Запасной тоже не раскрылся, что и привело к трагедии.
Тренировки проходили в районе деревни Левковка в нескольких километрах от Архангельска.
Наша редакция присоединяется к словам соболезнования.