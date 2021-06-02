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Житель Онежского района получил 3 года за насилие над участковым

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против личности и собственности 46-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 6 июня 2021 года ночью  осужденного доставили в ОМВД России по Онежскому району  для установления личности в связи с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и отказом предоставить документы и представиться. Желая избежать административного задержания, правового разбирательства и ответственности за правонарушение, он ударил рукой в лицо участкового уполномоченного полиции, проводившего правовое разбирательство,  причинив тому физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением. Примечательно, что 31 мая 2021 года подследственный только освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором.

Приговором Онежского районного суда ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

15 июль 09:47 | : Происшествия

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