Житель Онежского района получил 3 года за насилие над участковым

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против личности и собственности 46-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием и судом установлено, что 6 июня 2021 года ночью осужденного доставили в ОМВД России по Онежскому району для установления личности в связи с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и отказом предоставить документы и представиться. Желая избежать административного задержания, правового разбирательства и ответственности за правонарушение, он ударил рукой в лицо участкового уполномоченного полиции, проводившего правовое разбирательство, причинив тому физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением. Примечательно, что 31 мая 2021 года подследственный только освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором.
Приговором Онежского районного суда ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.