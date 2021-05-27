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Лихая архангелогородка совместила ложный звонок о теракте с убийством экс-супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и  ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 3 мая 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в доме по улице Калинина в городе Архангельске, позвонила в региональную диспетчерскую службу (112) и сделала заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в одном из медицинских учреждений областного центра. После звонка на почве личных неприязненных отношений она причинила проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки 31-летнему бывшему супругу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В ходе допроса подследственная свою вину признала и пояснила следователю, что после развода вынуждена проживать в одной квартире с бывшим супругом. Вспомнив старые обиды и его аморальное поведение по отношению к ней, ударила его кухонным ножом, после чего сама вызвала бригаду скорой медицинской помощи.  В части заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве она также признала свою вину и объяснила свои действия алкогольным опьянением.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 июль 14:47 | : Происшествия

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