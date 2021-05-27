ГИБДД Архангельска призывает родителей провести со своими детьми ликбез по ПДД

В период с 14 по 18 июля 2021 года на территории Архангельска проходит целевое профилактическое мероприятие «Я соблюдаю ПДД».
Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, в летние дни на территории областного центра наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма. Так, 12 июля 2021 года в 18:30 женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Мурано», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте из-за стоящих автомобилей. Мальчик был без сопровождения взрослых. С травмами, в числе которых закрытый перелом предплечья, ребенка госпитализировали.
«Уважаемые родители, такого допускать нельзя! Необходимо ежедневно проводить профилактические беседы с детьми, касательно безопасного проведения времени на улице, - обращают внимание в ГИБДД. - Мы напоминаем, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу и только убедившись в том, что все водители вас видят и уступают дорогу. Обязательно спешиваться с самокатов и велосипедов. Выбегать из-за стоящих автомобилей смертельно опасно для жизни».
В период мероприятия в местах массового скопления детей ежедневно будут нести службу сотрудники ПДД, участковые уполномоченные полиции и сотрудники ГИБДД.