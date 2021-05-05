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Сошедший с "катушек" дом на Бревеннике заинтересовал органы

12 июля 2021 года вечером сошел со свай деревянный жилой дом №5/1 по улице Колхозная в городе Архангельске. В ходе осмотра места происшествия установлено, что указанный дом находится в аварийном состоянии, имеет перекосы и проседания на всей протяженности. Имеются основания полагать, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала и обслуживала указанный дом. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.  

 

13 июль 15:39 | : Происшествия

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