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«РВК-Архангельск» предупреждает: по квартирам ходят сомнительные "обходчики"

«РВК-Архангельск» просит своих абонентов проявлять бдительность и не пускать к себе в дом для замены или опломбировки счетчиков неизвестных людей. По информации одной из управляющих компаний Архангельска – жителей домов по улице Воскресенской посетили представители некой фирмы, которые предлагают услуги по установке приборов учета потребления воды.

Как недавно выяснилось, предприимчивые «обходчики» в некоторых квартирах уже установили счетчики, пообещав, что свяжутся с «РВК-Архангельск» и направят специалистов для опломбировки. При этом жителям выдали заполненные от руки квитанции, с печатью ИП, зарегистрированного в Московской области.

«Мало того, что стоимость работ таких «специалистов» гораздо выше, чем на ту же услугу, заказанную в нашей компании, так они еще и счетчики устанавливают не новые. Об этом нам сообщили коллеги из управляющей компании. Для того, чтобы установить, заменить или опломбировать индивидуальный прибор учета без риска быть обманутым, советуем подать заявку в «РВК-Архангельск». У наших сотрудников  есть доверенность от организации.  Кроме того, после замены счетчика наш специалист сразу его опломбирует», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Подать заявку на установку, замену, опломбировку, поверку приборов учета потребления воды  можно на сайте компании https://arh.rosvodokanal.ru/, через мобильное приложение «РВК-Услуги», через форму «оставить заявку» в группе социальной сети ВКонтакте, по телефону кол-центра 8 (8182) 61-00-00 или по электронной почте arhsale@rosvodokanal.ru.

12 июль 11:18 | : Происшествия

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