Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец за оскорбление других национальностей расплатится звонкой монетой

Октябрьским районным судом г. Архангельска сорокалетнему жителю города за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судом установлено, что обвиняемый, осознавая общественную опасность своих действий, разместил в сети «Интернет» призывы к совершению насилия, преступлений по мотивам ненависти, в отношении представителей одной из национальных групп.

В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном, принес публичные извинения лицам, которых оскорбил по национальному признаку, и оказал содействие в расследовании преступления.

Судом с учетом признания своей вины и активного сотрудничества со следствием подсудимому назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

12 июль 11:13 | : Происшествия

Главные новости


«Про моего папу». Памяти Ксении Драгунской
Культуристы личности. Кандидаты в Госдуму от Поморья как они есть

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (122)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20