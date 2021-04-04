Архангелогородец за оскорбление других национальностей расплатится звонкой монетой

Октябрьским районным судом г. Архангельска сорокалетнему жителю города за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Судом установлено, что обвиняемый, осознавая общественную опасность своих действий, разместил в сети «Интернет» призывы к совершению насилия, преступлений по мотивам ненависти, в отношении представителей одной из национальных групп.
В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном, принес публичные извинения лицам, которых оскорбил по национальному признаку, и оказал содействие в расследовании преступления.
Судом с учетом признания своей вины и активного сотрудничества со следствием подсудимому назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.