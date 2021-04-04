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11 лет за пьянку. Приговор убийце с улицы Тимме

Собранные следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство»; ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».

Следствием и судом установлено, что 25 октября 2020 года вечером в подъезде жилого дома по улице Тимме в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес смертельный удар ножом в область груди 28-летнему знакомому, а также не менее двух ударов ножом в область шеи и плеча 27-летнему потерпевшему, который остался жив в связи с оказанием медицинской помощи. Благодаря тому, что двое других потерпевших увернулись от ударов, они не получили телесных повреждений.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что защищался от потерпевших.

Из показаний потерпевших следует, что они в гостях у обвиняемого, который вернулся из рейса с моря, на протяжении нескольких дней употребляли спиртные напитки. Потом они пошли в магазин, а когда вернулись, то стали открывать замок на входной двери ключом, который им дал хозяин жилища. 

В этот момент обвиняемый набросился на них с ножом, одного мужчину убил, второму нанес серьезное ножевое ранение шеи и плеча, а также пытался нанести удары ножом двоим их знакомым. Никаких конфликтов с хозяином жилища не возникало, удары он наносил молча.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано в пользу потерпевших 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

12 июль 09:15 | : Происшествия

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