Мелкие рэкетиры терроризировали поселок в Плесецком районе

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум 17-летним жителям Плесецкого района. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч.2 ст. 325 УК РФ (хищение паспорта) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2020 года вечером в поселке Оксовский Плесецкого района осужденные пришли в дом местного жителя, при помощи лезвия ножа открутили планки навесного замка и проникли в жилище. Через веранду они зашли в частный дом, после чего нанесли хозяину жилища множественные удары руками и ногами по лицу и телу, потребовав передать им 15 тыс. рублей. Они похитили у потерпевшего паспорт гражданина РФ, в котором лежал СНИЛС, и потребовали написать расписку о том, что потерпевший якобы имеет перед ними задолженность в размере 15 тыс. рублей. Один из осужденных также открыто похитил складной нож стоимостью 1 тыс. рублей. С похищенным имуществом несовершеннолетние с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде юноши признали свою вину частично и пояснили, что таким образом решили вернуть денежные средства за похищенные у отчима одного из них автомобильные аккумуляторы, в краже которых они заподозрили потерпевшего.
Приговором Плесецкого районного суда несовершеннолетним назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев и 2 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей.