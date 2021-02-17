Убил, расчленил, обокрал. Совместная пьянка в Архангельске закончилась драмой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 49-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК (убийство) и ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).
Напомним, что с начала октября 2019 года проводились розыскные мероприятия по установлению места нахождения без вести пропавшего 51-летнего жителя областного центра. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, установлена причастность к его убийству вышеуказанного архангелогородца.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 25 сентября 2019 года по месту жительства по улице Урицкого в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с потерпевшим, нанес ему смертельный удар ножом в область груди. После убийства он обыскал одежду убитого и обнаружил ключ от его квартиры. Вместе с сожительницей на такси они проследовали в квартиру к потерпевшему, откуда намеревались похитить ценное имущество и ключи от его автомобиля. Они обыскали чужую квартиру и, не обнаружив ключей от машины, похитили одежду убитого на общую сумму 5100 рублей. Затем они вернулись к себе домой, обвиняемый в присутствии сожительницы расчленил тело, фрагменты которого в полимерных пакетах вместе с ней выбросил в мусорные контейнеры, после чего навели порядок в квартире, уничтожив следы убийства.
В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что 24 сентября 2019 года по месту жительства в общежитии по улице Урицкого в городе Архангельске у него произошел конфликт с потерпевшим, который оказывал знаки внимания его сожительнице. Из-за ревности он случайно ударил его ножом и предпринял меры к уничтожению улик преступления. В покушении на кражу, совершенную вместе с сожительницей, он признал свою вину.
Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал в пользу сына убитого 900 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.
Сожительница подследственного ранее осуждена за кражу.