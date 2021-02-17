УМВД по Архангельской области: за подделку сертификата о вакцинации можно сесть

В ряде регионов страны сотрудниками органов внутренних дел выявлены факты подделки сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, справок о результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.
Так, в соседнем регионе – Республике Коми – уже возбуждено четыре уголовных дела данной категории. Один из фигурантов подозревается в изготовлении поддельной справки для одиннадцати сотрудников, на основании которой они были допущены к работе. В Санкт-Петербурге задержаны курьеры, торговавшие поддельными медицинскими документами.
УМВД России по Архангельской области предупреждает, что за совершение подобных противоправных действий граждане могут быт привлечены к уголовной ответственности. Санкцией статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
Стоит подчеркнуть, что уголовная ответственность предусмотрена в том числе за использование поддельных справок.
УМВД России по Архангельской области ведется активная работа, направленная на предупреждение подобных преступлений. Так, при содействии регионального Управления Роспотребнадзора ограничен доступ к нескольким интернет-ресурсам, содержащим информацию о предоставлении подложных документов.
Если Вы обладаете сведениями о возможных фактах изготовления, продажи или использования поддельных сертификатов о прохождении вакцинации, сообщите данные в УМВД России по Архангельской области по телефонам: 8 (8182) 216-999 или 02. Конфиденциальность гарантируется.