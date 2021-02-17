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Коварная река Онега затянула мальчика в омут

Вчера вечером в реке Онега в районе села Конево Плесецкого района обнаружено тело 9-летнего мальчика, который пропал накануне. Предварительная причина смерти- утопление в воде. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, мальчик, который отдыхал на берегу  реки вместе с родственниками,  остался один у водоема, чтобы помыть шлепанцы перед уходом домой. Через некоторое время обнаружили его отсутствие, но найти ребенка не смогли. Есть основания полагать, что мальчик попал в омут, и его затянуло в воду.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.  

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

 

07 июль 09:45 | : Происшествия

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