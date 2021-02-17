Коряжемский псевдотеррорист решением суда ограничен в свободе

Коряжемским городским судом Архангельской области ранее судимый 35-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Как установлено судом, в ноябре 2020 года Жуков А.В. позвонил на телефон экстренных служб и сообщил заведомо ложные сведения о заложенном взрывном устройстве в одном из жилых домов на улице Пушкина г. Коряжмы. Поднятые по тревоге сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в считанные часы провели необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения и организовали работу по изобличению лица, совершившего ложное сообщение об акте терроризма. Злоумышленника задержали в тот же день в одном из торговых центров.
Приговором суда Жукову назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы*. Приговор вступил в законную силу.
*Лишение свободы и ограничение свободы — это виды уголовного наказания наряду с исправительными работами, принудительными работами, штрафом и другими. Их основным отличием друг от друга является то, что лишение свободы подразумевает изоляцию осужденного от общества, а при ограничении свободы этого не происходит