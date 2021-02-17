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В Архангельской области очевидцы не смогли спасти мальчика, тонувшего в реке

Вчера днем в реке Вага в районе деревни Левково Вельского района при очевидных обстоятельствах утонул 13-летний мальчик. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, мальчик, который находился на берегу  реки вместе с друзьями- ровесниками и отцом одного из них, зашел за песчаную косу, попал в яму и из-за сильного течения стал тонуть. Очевидцы происшествия  попытались спасти ребенка, но не смогли.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, принимаются меры к обнаружению тела.

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

05 июль 08:55 | : Происшествия

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