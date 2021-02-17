В Архангельской области очевидцы не смогли спасти мальчика, тонувшего в реке

Вчера днем в реке Вага в районе деревни Левково Вельского района при очевидных обстоятельствах утонул 13-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, мальчик, который находился на берегу реки вместе с друзьями- ровесниками и отцом одного из них, зашел за песчаную косу, попал в яму и из-за сильного течения стал тонуть. Очевидцы происшествия попытались спасти ребенка, но не смогли.
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, принимаются меры к обнаружению тела.
Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.
Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.