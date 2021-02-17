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В Плесецке друг чуть не убил друга, но не помнит, за что

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 20-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 11 октября 2020 года в квартире по  улице Свободы в поселке Плесецк в ходе совместного употребления спиртных напитков обвиняемый на почве личной неприязни ударил кулаком по голове друга-ровесника. Потерпевший упал на пол и ползком решил скрыться в коридоре квартиры. Обвиняемый его догнал, избил и, угрожая убийством и применением ножа, заставил потерпевшего позвонить своей матери и попрощаться с ней, что тот и сделал. Затем подследственный нанес несколько порезов ножом в области лица потерпевшего и причинил тому проникающее ранение брюшной полости.  Благодаря тому, что у орудия преступления сломался клинок, и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший  остался жив.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и  пояснил следователю, что был сильно пьян, поэтому не помнит всех событий того дня. Помнит, что по его просьбе потерпевший ходил и извинялся за шум перед соседкой, потом звонил и прощался с матерью. Не исключает, что мог избить потерпевшего и ударить того ножом, так как в его квартире они находились только вдвоем.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 июль 08:56 | : Происшествия

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