Житель Новодвинска пытался прикончить жену, плеснувшую ему водкой в лицо

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 60-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 3 мая 2021 года днем по месту жительства в доме по улице Уборевича в городе Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений нанес не менее 20 ножевых ранений в жизненно важные органы 50-летней супруге. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.
В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что у него с супругой произошел словесный конфликт, она плеснула ему в лицо спиртным, а он ударил ее ножом. Убивать жену не хотел, поэтому сам обратился к соседям, чтобы те вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.