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Житель Новодвинска пытался прикончить жену, плеснувшую ему водкой в лицо

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности  60-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 3 мая 2021 года днем по месту жительства в доме по  улице Уборевича в городе  Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений нанес не менее 20  ножевых ранений в жизненно важные органы 50-летней супруге. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что  у него с супругой произошел словесный конфликт, она плеснула ему в лицо спиртным, а он ударил ее ножом. Убивать жену не хотел, поэтому сам обратился к соседям, чтобы те вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

30 июнь 09:00 | : Происшествия

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