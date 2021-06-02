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В Котласе при столкновении двух рейсовых автобусов пострадали 8 человек

В ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, сегодня, 27 июня в 10.10 на перекрестке улиц Ленина и Багратиона в городе Котлас водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом марки «Мерседес».

По имеющейся информации в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе водитель одного из транспортных средств.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

27 июнь 11:35 | : Происшествия

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