В Котласе при столкновении двух рейсовых автобусов пострадали 8 человек

В ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, сегодня, 27 июня в 10.10 на перекрестке улиц Ленина и Багратиона в городе Котлас водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом марки «Мерседес».
По имеющейся информации в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе водитель одного из транспортных средств.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.