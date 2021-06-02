В районе Рикасихи иномарка "поцеловалась" с отечественным авто, есть пострадавшие

В отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 25 июня в 9.00 на 19 километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску» (поселок Рикасиха) от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Форд», не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который от удара перевернулся.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля, последний с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу города Северодвинска.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.