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"Игры" пожилых. Пенсионер из поселка Сия мучил пенсионерку-сожительницу

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Следствием и судом установлено, что  в начале 2021 года по месту жительства в поселке Сия Пинежского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни, вызванной ревностью, систематически наносил удары руками по голове и телу 60–летней сожительнице. В марте 2021 года он ударил потерпевшую, она упала на пол и ударилась рукой, в результате чего получила перелом плечевой кости, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

28 марта 2021 года утром осужденный, повредив запорное устройство,  незаконно проник в квартиру к односельчанину, нарушив его право на неприкосновенность жилища.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в состоянии алкогольного опьянения становится очень ревнив, поэтому применял насилие к сожительнице и зашел без разрешения в квартиру к односельчанину, разыскивая возлюбленную.  

         Приговором мирового судьи судебного участка №2 Пинежского судебного района Архангельской области ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

22 июнь 08:40 | : Происшествия

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