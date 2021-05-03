"Игры" пожилых. Пенсионер из поселка Сия мучил пенсионерку-сожительницу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).
Следствием и судом установлено, что в начале 2021 года по месту жительства в поселке Сия Пинежского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, вызванной ревностью, систематически наносил удары руками по голове и телу 60–летней сожительнице. В марте 2021 года он ударил потерпевшую, она упала на пол и ударилась рукой, в результате чего получила перелом плечевой кости, который расценивается как тяжкий вред здоровью.
28 марта 2021 года утром осужденный, повредив запорное устройство, незаконно проник в квартиру к односельчанину, нарушив его право на неприкосновенность жилища.
В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в состоянии алкогольного опьянения становится очень ревнив, поэтому применял насилие к сожительнице и зашел без разрешения в квартиру к односельчанину, разыскивая возлюбленную.
Приговором мирового судьи судебного участка №2 Пинежского судебного района Архангельской области ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.