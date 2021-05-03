Автотрагедия в Устьянском районе: двое погибших, пятеро травмированных

Сегодня около 20.40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Вельск-Шангалы в районе поворота на Малиновку. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.
По предварительным данным, водитель кроссовера Хендай при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Шевроле. В результате аварии два пассажира Хендай погибли на месте, еще два пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир Шевроле. Четыре человека доставлены в больницу. Предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался.
В настоящее время работа на месте происшествия продолжается. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.