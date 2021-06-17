Вельскими полицейскими задержан деревенский пироман

Ранним утром в ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о возгорании в одной из деревень хозяйственной постройки и бани. В результате пожара обе постройки были полностью уничтожены огнем. Вскоре из этой же деревни поступил сигнал о пожаре на крыльце местного магазина.
На место была направлена следственно-оперативная группа. В ходе работы сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений был задержан 59-летний местный житель.
По предварительной информации, накануне вечером злоумышленник распивал спиртное вместе с хозяином сгоревшей бани. Утром, обнаружив, что приятель ушел, прихватив с собой остатки спиртного, мужчина отправился к нему домой. Когда дверь никто не открыл, он решил поджечь баню, чтобы хозяин вышел на улицу. По той же причине подозреваемый подложил горящую бересту на крыльцо магазина: он хотел приобрести спиртное, а магазин еще не начал свою работу…
По фактам поджога и покушения на поджог в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела. Ведется следствие.
В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.