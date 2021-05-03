По факту гибели двух братьев на рыбалке в Пинежском районе возбуждено уголовное дело

Установлено, что 13 июня 2021 года два брата в возрасте 27 и 16 лет на лодке- плоскодонке отправились на рыбалку на озеро Лесное в Пинежском районе. На следующий день обеспокоенная бабушка обнаружила на озере тело старшего брата, который погиб в результате утопления. Вчера в результате поисковых мероприятий обнаружено тело 16-летнего юноши, который разыскивался как безвести пропавший. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибших. По предварительно информации, братья отправились на озеро без спасательных жилетов.
Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.
Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.