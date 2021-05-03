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За 46 лет брака муж так достал котлошанку, что она его убила

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 26.03.2021, которым 66-летняя котлашанка Галина Леонтьева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что Леонтьева 14.08.2020 в квартире одного из домов в         г. Котласе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанесла своему 71-летнему мужу, с которым она состояла в браке 46 лет, не менее 12 ударов ножом в шею и грудную клетку.

От полученных в результате этих ударов телесных повреждений потерпевший скончался через 4 дня в медицинском учреждении г. Котласа.

Судом Леонтьевой назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Апелляционная жалоба защитника осужденной с доводами об отсутствии у Леонтьевой умысла на убийство и чрезмерной суровости назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда оставлена без удовлетворения.

 

17 июнь 12:10 | : Происшествия

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