За 46 лет брака муж так достал котлошанку, что она его убила

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 26.03.2021, которым 66-летняя котлашанка Галина Леонтьева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что Леонтьева 14.08.2020 в квартире одного из домов в г. Котласе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанесла своему 71-летнему мужу, с которым она состояла в браке 46 лет, не менее 12 ударов ножом в шею и грудную клетку.
От полученных в результате этих ударов телесных повреждений потерпевший скончался через 4 дня в медицинском учреждении г. Котласа.
Судом Леонтьевой назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Апелляционная жалоба защитника осужденной с доводами об отсутствии у Леонтьевой умысла на убийство и чрезмерной суровости назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда оставлена без удовлетворения.