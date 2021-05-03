Убийцы из Котласского района расправились с зятем и искалечили героическую тещу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшимся к уголовной ответственности жителям Котласского района в возрасте 31 и 34 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), 31-летний также обвиняется по ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Следствием установлено, что 11 июля 2020 года вечером у дома в рабочем поселке Вычегодский Котласского района обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений по очереди нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу 33-летнему мужчине. Затем один из обвиняемых проник в частный дом к бывшей теще, а после того, как она заступилась за избитого потерпевшего (сожителя ее дочери), ударил женщину металлическим совком и палкой, после чего продолжил избивать пострадавшего. В результате его действий потерпевшей причинены ушибы, кровоподтеки и перелом кости левой кисти, который расценивается как средней тяжести вред здоровью. Избитый мужчина от полученной травмы головы скончался при проведении реанимационных мероприятий.
В ходе допроса обвиняемые частично признали свою вину и пояснили следователю, что 31-летний обвиняемый пришел по месту жительства бывшей супруги, чтобы поздравить с днем рождения их общего ребенка. Новый сожитель сделал ему замечание, что он пришел в нетрезвом состоянии, что и послужило причиной конфликта.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.