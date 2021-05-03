Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Убийцы из Котласского района расправились с зятем и искалечили героическую тещу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшимся к уголовной ответственности жителям Котласского района в возрасте 31 и 34 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105  УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), 31-летний также обвиняется по ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 11 июля 2020 года вечером у дома в рабочем поселке Вычегодский Котласского района обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений по очереди  нанесли множественные удары руками и ногами  по голове и телу 33-летнему мужчине. Затем один из обвиняемых проник в частный дом к бывшей теще, а после того, как  она заступилась за избитого потерпевшего (сожителя ее дочери), ударил женщину металлическим совком и палкой, после чего продолжил избивать пострадавшего. В результате его действий потерпевшей причинены ушибы, кровоподтеки и перелом кости левой кисти, который расценивается как средней тяжести вред здоровью. Избитый мужчина от полученной травмы головы скончался при проведении реанимационных мероприятий.

В ходе допроса обвиняемые частично признали свою вину и пояснили следователю, что 31-летний обвиняемый пришел по месту жительства бывшей супруги, чтобы поздравить с днем рождения их общего ребенка. Новый сожитель сделал ему замечание, что он пришел в нетрезвом состоянии, что и послужило причиной конфликта.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.  

17 июнь 09:03 | : Происшествия

Главные новости


Куда идёшь, молодёжь? Комментарий к выпускным экзаменам и арестам чиновников
"Дядя, купите мне слоника!". Недетский рассказ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (192)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20