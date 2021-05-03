Архангельская "Гюльчатай" ложно обвинила своего бывшего в принуждении к интиму

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения 35-летней уроженке Республики Узбекистан, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Установлено, что в 2020 году обвиняемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обратилась в следственные органы СК России с несоответствующим действительности заявлением о том, что ее знакомый совершил преступления против ее половой свободы и вымогал у нее денежные средства за молчание.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по обращению женщины, ее версия об изнасиловании была опровергнута собранными доказательствами. В последующем обвиняемая признала свою вину в заведомо ложном доносе и пояснила следователю, что мужчина, с которым она состояла в интимных отношениях, осуществил фото и видеосъёмку их полового акта, после чего посредством сети Интернет отправил изготовленные им материалы знакомым потерпевшей. Желая ему отомстить за незаконное распространение сведений о ее частной жизни, она сделала не соответствующее действительности заявление о том, что он ее принуждал к близости.
В связи с тем, что обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и принесла свои извинения бывшему сожителю и органам предварительного следствия, решением Ломоносовского районного суда города Архангельска ей назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.