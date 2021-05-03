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Наивный архангелогородец пытался подкупить судебного пристава 1000 рублей

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего  жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием установлено, что обвиняемый в апреле текущего года, находясь в кабинете судебного пристава-исполнителя,  дал взятку в сумме 1000 рублей за незаконное окончание исполнительного производства и освобождение от отбытия административного наказания в виде 20 часов обязательных работ, назначенных ему мировым судьей.

Обязательные работы обвиняемому были назначены в связи с неуплатой им штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Архангельску, и направлено для рассмотрения по существу мировому судье Исакогорского судебного района города Архангельска.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года.

15 июнь 10:05 | : Происшествия

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