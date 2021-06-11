В няндомском ДТП пострадала рисковая школьница

В ОМВД России «Няндомский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 11 июня в 13.05 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Первомайская и Побежимова женщина-водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2012 года рождения, которая перебегала перекресток перед близко идущим транспортным средством.
В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была госпитализирована. Угрозы ее жизни и здоровью нет.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.