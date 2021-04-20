Двух заблудившихся в дебрях Поморья чуть не сожрали медведи. Выручили полицейские

В полицию от родственников поступило сообщение о пропаже 60-летнего человека в районе реки Пёза. Чуть позже стало известно, что отправившийся на его поиски 42-летний мужчина, также исчез.
Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия силами сотрудников полиции и МЧС России. Ситуация осложнялась значительной удаленностью территории и отсутствием наземного сообщения. Район поиска находился почти в 300 километрах от районного центра. Полицейские и спасатели добирались до места на лодке, пройдя по рекам более 250 километров.
Мероприятия продолжались несколько дней в сложных условиях – спасатели преодолевали ручьи, болота и труднопроходимый лес, неоднократно сталкиваясь с дикими зверями, в том числе медведями.
Группа в составе старшего участкового уполномоченного полиции майора полиции Александра Ковалёва и старшего оперуполномоченного капитана полиции Степана Кривополёнова обнаружили пропавшего пенсионера. Он находился в состоянии стресса, ходил по лесу босиком, без верхней одежды. Чтобы заблудившийся мог дойти до лодки, один из полицейских отдал ему свою куртку и сапоги. Его доставили в ближайший населенный пункт, а оттуда санитарной авиацией в Архангельск.
Два дня спустя ещё другой поисковой группой, сформированной из числа спасателей и местных жителей, был обнаружен второй пропавший. Он доставлен домой, его жизнь и здоровье вне опасности.