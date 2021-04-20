В Архангельске суд оправдал "бездеятельного" полицейского

Апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда по жалобам стороны защиты отменен приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 29.11.2019, которым 46-летний Геннадий Осотов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшая по неосторожности смерть человека), и осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с исполнением функций представителя власти, на срок 2 года.
Уголовное дело в отношении Осотова прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.
Органом следствия Осотов обвинялся в том, что с октября 2016 г. по июль 2017 г., являясь старшим участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Архангельску, неоднократно принимал заведомо незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела по многочисленным сообщениям о причинении Кошелевым Ф.Н. побоев своей сожительнице и высказывании ей угроз убийством.
Оставаясь длительное время безнаказанным, Кошелев 23.07.2017 в ходе очередной ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, жестоко избил сожительницу, причинив ей многочисленные телесные повреждения, от которых она скончалась, за что приговором Архангельского областного суда от 30.10.2018 он (Кошелев) осужден к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что причинно-следственная связь между действиями Осотова и совершением Кошелевым убийства сожительницы отсутствует.